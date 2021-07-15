На строительство новых школ в Кирове потратят 4 млрд рублей

В 2021 году областном центре начнется строительство четырех новых школ. Фото: admkirov.ru

В текущем году в Кирове начнется строительство четырех новых школ, которые будут рассчитаны на 4800 мест. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

- В 2021 году областном центре начнется строительство четырех новых школ, - рассказал Александр Анатольевич. - Кроме того, будут возведены еще два пристроя к действующим учебным заведениям. На данные цели из федерального бюджета выделено более четырех миллиардов рублей.

Новые учебные заведения появятся в Долгушино, районе Зубаревского лес, поселке Ганино и на проспекте Строителей.

Кроме того, по словам Александра Чурина, в настоящее время в министерство просвещения РФ направлена заявка на строительство еще семи зданий школ в Кирове.