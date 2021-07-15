Депутаты ОЗС подвели итоги работы и поддержали законопроект о снижении ставок по УСН

15 июля состоялось последнее очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва. Фото: zsko.ru

В четверг, 15 июля, состоялось последнее пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области шестого созыва. На нем депутаты рассмотрели 17 вопросов, а также заслушали ежегодный отчет губернатора об итогах работы правительства.

Выступая перед народными избранниками глава региона Игорь Васильев отметил, что достигнутые успехи - это совместная работа правительства и депутатского корпуса, который оперативно принимал решения и поддерживал важные для региона направления. Яркий пример такого взаимодействия - принятие на сегодняшнем пленарном заседании законопроекта, внесенного губернатором, о налоговых преференциях для бизнеса, пострадавшего в период пандемии.

На налоговый период 2021 года при соблюдении ряда условий ставки по УСН для предпринимателей составят 3% с доходов и 7,5% с «доходов, уменьшенных на величину расходов». Помимо этого, снижена ставка по налогу на торгово-офисные объекты недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, с 1,6 до 1,4 процентов.

Кроме того, депутаты утвердили новых членов Общественной палаты Кировской области, а также привели областные законы в соответствие с изменениями в ФЗ.

Завершая пленарное заседание, председатель ОЗС Геннадий Коновалов рассказал о результатах работы за минувшие пять лет. За созыв депутаты рассмотрели свыше тысячи вопросов и более 2,5 тысячи обращений граждан. Основные направления законотворческой деятельности: поддержка семей с детьми, решение проблемы обманутых дольщиков, экология и вопросы использования лесов.

- Мы не можем давать оценку своей работе. За нас это сделают жители региона и депутаты седьмого созыва, выборы которых состоятся в сентябре, - резюмировал Геннадий Коновалов. - Депутатов будет меньше - 40. Это значит, что избирательная кампания пройдет более напряженно и активно, надеюсь, в честной конкурентной борьбе.