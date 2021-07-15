Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 21:35

В Кирове анонсировали строительство нового микрорайона вблизи Ганино

Доля жилой застройки составит более 30 гектар
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Планируется построить 337 тысяч квадратных метров жилья.

Планируется построить 337 тысяч квадратных метров жилья.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие годы в Кирове начнется строительство нового микрорайона вблизи поселка Ганино. Об этом в ходе пленарного заседания рассказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

- Это будет микрорайон с общей площадью 63 гектара, при этом доля жилой застройки составит более 30 гектар, - рассказал Александр Чурин. - На данной территории планируется построить 337 тысяч квадратных метров жилья, а также три детских садика, школу с бассейном, поликлинику и многофункциональные игровые площадки и другие объекты.

Кроме того, Александр Анатольевич подчеркнул, что впредь «при планировании застройки территорий приоритет будет отдаваться инвестиционным проектам, предусматривающим сопутствующие социальное строительство».