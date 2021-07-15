В Кирове анонсировали строительство нового микрорайона вблизи Ганино

Планируется построить 337 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие годы в Кирове начнется строительство нового микрорайона вблизи поселка Ганино. Об этом в ходе пленарного заседания рассказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

- Это будет микрорайон с общей площадью 63 гектара, при этом доля жилой застройки составит более 30 гектар, - рассказал Александр Чурин. - На данной территории планируется построить 337 тысяч квадратных метров жилья, а также три детских садика, школу с бассейном, поликлинику и многофункциональные игровые площадки и другие объекты.

Кроме того, Александр Анатольевич подчеркнул, что впредь «при планировании застройки территорий приоритет будет отдаваться инвестиционным проектам, предусматривающим сопутствующие социальное строительство».