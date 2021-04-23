Суд начал рассматривать дело о гибели рабочих в Зуевке

Оба фигуранта уголовного дела так и не признали свою вину в произошедшем. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

23 апреля начали рассматривать в суде уголовное дело о гибели рабочих в Зуевке. Гособвинитель приступил к представлению доказательств вины бригадира и индивидуального предпринимателя, руководивших стройкой. Информацию сообщает областная прокуратура.

Согласно предъявленному обвинению, оба фигуранта дела при строительстве объекта отошли от требований как проектной документации, так и техники безопасности, что и стало причиной трагедии. Свою причастность к произошедшему так и не признал ни один из них. Однако следствие сумело собрать достаточно доказательств их вины.

Напомним, речь идет о ЧП, случившемся 5 июля 2020 года в Зуевке. При строительстве торгового комплекса обрушились железобетонные перекрытия одной из стен объекта, которая рухнула прямо на рабочих. Трое человек погибли под завалами, четвертого удалось вытащить из-под обломков и доставить в больницу. Подозреваемых в произошедшем задержали на следующий день и отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела завершилось в марте 2021 года. В апреле стало известно, что обвиняемые вскоре предстанут перед судом.