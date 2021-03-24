Расследование уголовного дела о гибели трех рабочих в Зуевке завершилось

Бригадир и предприниматель пренебрегли техникой безопасности, что и привело к трагедии. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области завершили расследование уголовного дела, заведенного по факту гибели людей в Зуевке: на рабочих упала стена здания, которое они строили. Отвечать за произошедшее будут бригадир и предприниматель, нанявший людей для постройки.

По информации областного Следкома, их обвинили в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Бизнесмен, заказавший постройку нового ТЦ, не получил полного комплекта проектной документации и велел приступать к строительству. Вместе с бригадиром они отошли от требований проекта и нарушили технику безопасности.

Свою вину оба не признали, однако следователи собрали достаточно доказательств. Сейчас материалы уголовного дела направлены в зуевскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данной статье каждому из фигурантов дела грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, трагедия произошла 5 июля 2020 года. На стройке нового ТЦ обрушились перекрытия, и стена здания упала на четверых рабочих. Трое из них погибли, четвертый же выжил, хоть и получил множественные травмы. Мужчину удалось извлечь из-под обломков и перевезти в областную травматологию на вертолете санавиации. Врачи сумели спасти его жизнь.