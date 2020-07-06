В Зуевке задержали подозреваемых по делу о гибели рабочих

6 Июль 2020 2020-07-06T12:26:01+03:00

5 июля в результате обрушения стены на стройке в Зуевке погибли трое рабочих. Фото: СУ СКР по Кировской области

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В Зуевке задержали местного предпринимателя и бригадира по делу о гибели рабочих. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Напомним, 5 июля 2020 году в Зуевке на четверых рабочих рухнула стена строящегося ТЦ. Трое человек погибли, четвертый выжил; его с травмами разной степени тяжести на вертолете перевезли в кировскую травматологию. По факту гибели людей завели уголовное дело. Следователи изъяли документы из офиса частной компании, занимавшейся строительством ТЦ. Выяснилось, что заправлял стройкой один местный ИП, нанявший для проведения работ команду рабочих и заключивший договор подряда с бригадиром.

Сейчас и его, и бизнесмена задержали и допросили как подозреваемых. В их домах также провели обыски. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU