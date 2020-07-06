Счет на минуты: как проходила операция спасения зуевского рабочего, выжившего после обрушения стены здания

5 июля 2020 года в Зуевке произошла трагедия - во время строительства ТЦ на рабочих упала стена возводимого здания. Плита накрыла собой четырех рабочих. Трое погибли, а вот четвертый, 34-летний уроженец Уржумского района, выжил. Однако ему требовалась медицинская помощь - причем в кратчайшие сроки. Но для этого его сперва надо было извлечь из-под обломков стены…

СПАСЕНИЕ СТАЛО СЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ

По данным пресс-службы правительства региона, на месте происшествия работали 33 человека. В спасении выжившего строителя участвовали четыре сотрудника МЧС и три рабочих, не пострадавших при падении стены. Мужчину смогли оперативно достать из-под завалов.

Как рассказал один из сотрудников МЧС, спасти пострадавшего было сложной задачей. При поднятии гидравлическим инструментом стены был риск, что конструкция обрушится повторно. Однако все прошло благополучно. Вместе с выжившим строителем из-под обломков извлекли тело одного из рабочих, погибших при обрушении стены.

ПЕРЕЛОМЫ И РАНЫ

Пострадавшего, но живого строителя срочно доставили в местную ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. По словам главврача больницы, у пациента было множество переломов и рваных ран. Кроме того, у мужчины было сильное кровотечение, так что счет шел буквально на минуты.

Строителю оказали основную помощь: остановили кровь, обработали раны, сделали рентген. Главной проблемой стало повреждение сосудисто-нервного пучка. Пациент мог остаться инвалидом, и действовать необходимо было как можно скорее. В итоге после нескольких совещаний с кировским Центром травматологии было принято решение: нужно везти пострадавшего туда. И причем очень быстро и аккуратно.

За мужчиной отправили вертолет санавиации с бригадой врачей на борту. Около 15.00 пациента доставили в кировскую травматологию. Спустя полчаса началась операция. К счастью, все прошло успешно.

Счет шел буквально на минуты. Фото: kirovreg.ru

СЕЙЧАС

И.о. главврача медучреждения сообщил, что сейчас выживший рабочий находится в одном из отделений клиники. Ему оказывают лечение в полном объеме, он остается под наблюдением врачей.

По факту гибели троих рабочих заведено уголовное дело. Следователи задержали двоих подозреваемых - предпринимателя, заведовавшего стройкой, и бригадира рабочих.