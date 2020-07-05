Тела троих погибших строителей извлекли из-под завалов в Зуевке: завершилась аварийно-спасательная операция [видео]

В Зуевке завершилась аварийно-спасательная операция МЧС. Напомним, утром 5 июля на местной стройке обрушилась стена, упав прямо на четверых рабочих.

В результате обрушения стены четверо человек пострадали, трое из них погибли. Фото: 43.mchs.gov.ru

10.59: спасателям поступил сигнал об обрушении стены. Известно, что под обломками находятся четверо человек.

11.30: из Кирова направили два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, восемь человек и две единицы техники.

12.00: из Кирова направили еще один аварийно-спасательный автомобиль, с ним три человека и одна единица техники. В то же время на месте происшествия уже работали местные сотрудники МЧС. Всего на месте по итогам аварийно-спасательной операции трудились 21 спасатель и оперативная группа регионального ГУ ведомства.

16.58: из-под завалов достали тело последнего рабочего. Операция объявлена завершенной.

В течение пяти часов спасатели извлекали тела рабочих из-под обломков плиты. Фото: 43.mchs.gov.ru

Тела погибших рабочих и выжившего строителя извлекали из-под завалов при помощи спецтехники, в том числе, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Для того, чтобы убрать крупные обломки плиты, задействовали строительный кран.

Спасти троих строителей, увы, уже не было никакой возможности. Четвертый, выживший, сейчас находится в кировском Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, куда его перевезли вертолетом санавиации. Врачи борются за его жизнь.