Бригадир и предприниматель, обвиняемые в гибели трех рабочих в Зуевке, вскоре предстанут перед судом

В результате жуткого ЧП погибли трое человек и сильно пострадал четвертый. Фото: СУ СКР по Кировской области

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели трех рабочих в Зуевке. В ближайшее время материалы передадут в суд. Информацию сообщает областной Следком.

Бригадир и предприниматель, обвиняемые в смерти рабочих, вскоре предстанут перед судом. Им вменяют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых погибли люди. По версии ведомства, оба при руководстве и контроле за стройкой отошли от требований проектной документации, что и привело к трагедии. Свою вину они так и не признали, однако следствие собрало достаточно доказательств.

Напомним, жуткое ЧП произошло в Зуевке 5 июля 2020 года. На рабочих упала стена строящегося ТЦ, которое они же и возводили. Плита накрыла четверых рабочих; трое из них погибли, четвертый выжил. Его оперативно извлекли из-под обломков и доставили в местную ЦРБ, а после - в областную травматологию, где ему оказали необходимую помощь. Мужчину удалось спасти. Обвиняемых в произошедшем задержали на следующий день - бригадира смены и предпринимателя, который нанял рабочих для проведения строительства. Расследование уголовного дела завершили 24 марта.