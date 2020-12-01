Загрязнение воздуха в Озерках: прокуратура нашла нарушения еще на четырех предприятиях

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с предприятий. Фото: admkirov.ru

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура нашла экологические нарушения еще на четырех предприятиях в микрорайоне Озерки. Недавно надзорное ведомство проверило ЗАО «Кировмаш», ООО «Термит», ООО «Прогресс», ООО «Гудвин».

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ООО «Термит» и ООО «Гудвин» при использовании установки очистки газа не принимают меры к надлежащему ведению реестра, паспорта, программы проведения технического обслуживания и осмотра объекта. Помимо этого, не разработаны инструкции по эксплуатации оборудования, а также не осуществлялся планово-предупредительный ремонт.

ООО «Прогресс» не указывает сведения о выбросах от работы погрузчиков, а также от движения тепловоза по железнодорожному проезду.

Помимо этого, источники выбросов обнаружены в ЗАО «Кировмаш», ООО «Термит», ООО «Гудвин», а санитарно-защитная зона отсутствует.

В результате кировский межрайонный природоохранный прокурор внес руководителям предприятий представления об устранении нарушений.

Напомним, что в начале октября жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появляется в вечернее и ночное время. Они уверены, что выбросы исходят от предприятий, расположенных в промышленной зоне.

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