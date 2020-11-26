Загрязнение воздуха в Озерках: в микрорайоне установят систему контроля воздуха

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

Власти рассказали о создании сигнальной сети для мониторинга состояния воздуха в микрорайоне Озерки. На очередной встречи с местными жителями заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев рассказал, что сейчас рассматриваются варианты покупки датчиков. В дальнейшем сеть мониторинга воздуха постепенно планируют расширять на другие районы города.

- Информация с датчиков будет поступать автоматически на единый сервер, - пояснил Тимур Абашев. - В случае срабатывания датчиков специалисты министерства охраны окружающей среды будут выезжать на место, чтобы оперативно зафиксировать факты нарушений. Такая система непрерывного круглосуточного контроля будет мотивировать предприятия работать в рамках правового поля.

Тимур Абашев также рассказал, что сотрудники ведомства продолжают проводить проверки предприятий. Всего с октября министерство проанализировало работу 28 предприятий. Многие предприниматели были привлечены к административной ответственности.

Напомним, что в начале октября жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появляется в вечернее и ночное время. Они уверены, что выбросы могут исходить от предприятий, расположенных в промышленной зоне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте