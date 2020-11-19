Загрязнение воздуха в Озерках: экологи проверяют еще 13 предприятий

Экологи продолжают внеплановые проверки предприятий в Озерках. Фото: admkirov.ru

Из-за загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне Озерки продолжаются внеплановые проверки предприятий. В четверг, 19 ноября, в региональном правительстве сообщили, что на очереди - еще 13 организаций.

После жалоб горожан Минохраны области в октябре проверила работу 15 организаций, которые расположены в промышленной зоне на улицах Мостовой и Павла Корчагина. Предприятия имеют источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В результате, к административной ответственности привлекли ООО «СТЭП ПЛЮС», ИП Магосимьянова Н.А, ООО «Элефант», ООО «НК» и ООО «Энтер». Кроме того, на 90 суток приостановили деятельность ООО «Энерго». Материалы по еще девяти организациям находятся в работе.