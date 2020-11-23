Загрязнение воздуха в Озерках: экологическая ситуация в микрорайоне находятся в норме

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается постоянный мониторинг качества воздуха в микрорайоне Озерки. В настоящее время проверено около 30 предприятий, которые находятся в промышленной зоне. Начальник теруправления Первомайского района Вячеслав Симаков рассказал, что деятельность одного из них приостановлена, остальным выданы предписания и предостережения.

В пресс-службе города сообщили, что последний сигнал поступил от жителей 13 ноября.

- Вместе со специалистами министерства сотрудники теруправления оперативно выехали на место и зафиксировали процесс горения на площадке одного из предприятий, - сообщили в городской мэрии. - Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Вячеслав Николаевич подчеркнул, что сейчас прорабатывается вопрос по установке датчиков, которые круглосуточно могут фиксировать наличие загрязняющих веществ в воздухе.

-Мы продолжим организовывать регулярные встречи с населением, где представители министерства охраны окружающей среды и природоохранной прокуратуры будут информировать о текущей ситуации с экологической обстановкой в жилом комплексе Озерки, - рассказал начальник теруправления Первомайского района.

По словам Вячеслава Симакова, текущая экологическая ситуация в микрорайоне находятся в норме.

Напомним, что в начале октября жители района стали массово жаловаться на едкий дым, который появляется в вечернее и ночное время. Они уверены, что выбросы могут исходить от предприятий, расположенных в промышленной зоне.

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