В Кирове у «Приказной избы» появилась крыша

«Приказная изба» является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершен ремонт кровли «Приказной избы». Крыша у объекта культурного наследия появилась после вмешательства прокуратуры, которая заинтересовалась зданием после одиночных пикетов активистов. Неравнодушные кировчане в течение всего года обращают внимание властей на разрушающийся памятник культурного наследия.

На сегодняшний день 400 тысяч рублей было выделено из областного бюджета, а еще 97 тысяч рублей нашел областной краеведческий музей. На эти деньги подрядчик обновил балочные конструкции, заменил обрешетку кровли и уложил на крыше гидроизоляционный материал. Помимо этого, организация должна вывезти весь строительный мусор.

В областном правительстве сообщили, что работы не относятся к категории реставрационных. Их цель - сохранить здание от попадания осадков и сберечь его до проведения реставрационных работ.

- В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации реставрация здания Приказной избы намечена на 2022 год в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 650-летия основания города Кирова, - сообщили в областном правительстве. - На 2021 год запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение реставрационных работ.

СПРАВКА «КП»

«Приказная изба» является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова, сохранившихся со времен его дорегулярной застройки. Наиболее вероятно появление этого здания после одного из больших пожаров первой половины XVIII века. Декорировка памятника выполнена в стиле провинциального барокко. В последний раз реставрация памятника производилась в 1973-1975 годах.

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