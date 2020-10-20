Прокуратура сходила в «Приказную избу»

«Приказная изба» попала в план ремонтных работ к 650-летию города. Фото: Виктор Карпов

Прокуратура заинтересовалась «Приказной избой» после обращения кировских активистов и депутата Государственной думы РФ. Напомним, что общественники не раз обращали внимание властей на разрушающийся памятник культурного наследия.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры посчитали, что здание находится в аварийном состоянии. Так, первоочередной ремонт необходим крыше. Ранее общественники также сообщали о разрушении кровли: «конструкции деревянной крыши и деревянного чердачного перекрытия уже находятся в аварийном состоянии и присутствует угроза обрушения, а повреждения кладки кирпичных стен быстро прогрессирует».

В связи с этим, районная прокуратура внесла кировскому областному краеведческому музею представление об устранении выявленных нарушений, а также к привлечению виновных лиц к ответственности. Помимо этого, директору музея получил предупреждение о недопустимости нарушения бюджетного законодательства при проведении противоаварийных работ.

Напомним, что «Приказная изба» попала в план ремонтных работ к 650-летию города. Сейчас правительство разрабатывает проектно-сметную документацию. Окончание работ запланирована на 2024 год.

Справка «КП»

«Приказная изба», является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова, сохранившихся со времен его дорегулярной застройки. Наиболее вероятно появление этого здания после одного из больших пожаров первой половины XVIII века. Декорировка памятника выполнена в стиле провинциального барокко. В последний раз реставрация памятника производилась в 1973-1975 годах.

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