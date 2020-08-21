К 650-летию Кирова хотят отреставрировать девять объектов культурного наследия

Свое 650-летие город отметит в 2024 году. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 18 августа, в Общественной палате Кировской области обсудили вопрос о подготовке к празднованию 650-летия города Кирова. С докладом выступил заместитель председатель правительства Роман Береснев. Он рассказал о целом комплексе мероприятий, которые планируют осуществить к юбилейной дате.

18 августа в Общественной палате Кировской области обсудили вопрос о подготовке к празднованию 650-летия города Кирова.Фото: opko43.ru

К 2024 году в городе должны будут отреставрировать девять объектов культурного наследия:

- Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» (г. Киров, ул. Спасская, д. 17);

- «Приказная изба» (г. Киров, ул. Спасская, д. 4-б);

- Кировский областной краеведческий музей (г. Киров, ул. Володарского, д. 44, музей. им. А.Грина);

- Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики (г. Киров, ул. Преображенская, д. 16);

- Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых (г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 70, Репинский особняк);

- Областная научная библиотека имени А.И. Герцена (г. Киров, ул. Герцена, д. 50);

- Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина (г. Киров, ул. Спасская, д. 15);

- Вятское художественное училище им. А.А. Рылова (г. Киров, ул. Казанская, д. 56);

- Бывший родильный дом №1.

Отметим, что в список объектов на реставрацию попала «Приказная изба». Однако активисты опасаются, что здание не доживет до запланированных работ. Дело в том, что «конструкции деревянной крыши и деревянного чердачного перекрытия уже находятся в аварийном состоянии и в любой момент могут обрушиться, а повреждения и разрушение кладки кирпичных стен быстро прогрессирует». Сейчас активисты пытаются добиться скорейшей реконструкции исторического здания.

В список объектов на реставрацию попала «Приказная изба». Фото: Виктор Карпов

Кроме того, приурочить к юбилею города хотят строительство школы в микрорайоне Долгушино, рекультивацию свалки в Костино, модернизацию стадиона «Трудовые резервы» и реконструкцию ливневок.

Однако на все запланированные цели выделено всего 452 миллиона рублей и это включая средства федерального, регионального и муниципального бюджета. Хотя изначально власти области рассчитывали совсем на другую сумму. Так, в 2018 году Губернатор Игорь Васильев называл цифру в 120 млрд рублей.

- Что нужно для полного счастья? Тарелочку с голубой каемочкой. Хорошо было бы, если бы на ней лежало 120 миллиардов рублей. Это помогло бы нам сделать ливневую канализацию, быстро привести дороги в нормативное состояние, поработать с фасадами, заняться углублением дна Вятки, укреплением берега в Вересниках, подъемом на уровень +5, - приводит слова губернатора радиостанция «Эхо Москвы в Кирове».

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