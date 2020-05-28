Роман Береснев переходит работать в правительство Кировской области
В среду, 27 мая, Роман Береснев рассказал, что покидает пост председателя Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Сейчас обязанности председателя возложены на Николая Тимшина.
Известно, что Роман Береснев переходит работать в правительство области. Такое предложение ему сделал губернатор Игорь Васильев.
- Принято решение пригласить Романа Александровича на работу в правительство Кировской области, – сообщил глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU