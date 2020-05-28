Роман Береснев переходит работать в правительство Кировской области

28 Май 2020 2020-05-28T10:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 27 мая, Роман Береснев рассказал, что покидает пост председателя Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Сейчас обязанности председателя возложены на Николая Тимшина.

Известно, что Роман Береснев переходит работать в правительство области. Такое предложение ему сделал губернатор Игорь Васильев.

- Принято решение пригласить Романа Александровича на работу в правительство Кировской области, – сообщил глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU