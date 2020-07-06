«Приказную избу» отреставрируют к 2024 году

6 Июль 2020 2020-07-06T11:26:59+03:00

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В Кирове отреставрируют один из объектов культурного наследия. Известно, что правительство РФ подписало распоряжении о включении «Приказной избы» в план ремонтных работ к 650-летию города.

3 июля в Кирове состоялся брифинг с региональным министром культуры Татьяной Мазур. По словам активистки Ольги Деминой, сейчас правительство разрабатывает проектно-сметную документацию. Но ремонтные работы начнутся только через несколько лет, а за это время здание может разрушиться.

- Достаточно взглянуть на фото, чтобы стало ясно: здание может не дожить до генеральной починки, - написала Ольга Демина.

Напомним, что сейчас горожане продолжают ежедневно проводить одиночные пикеты на улицах города. Главная цель активистов - привлечь внимание властей к сохранению культурного наследия Кирова.

- Правительство нашло сто миллионов на резиденцию на Черном озере, - написала активистка в социальных сетях. - А где же деньги на «Приказную избу»? Это для нас стало последней каплей! Наша цель добиться, чтобы в ближайшее время федеральный памятник был отремонтирован и снова стал частью краеведческого музея.

СПРАВКА «КП»

«Приказная изба», является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова, сохранившихся со времен его дорегулярной застройки. Наиболее вероятно появление этого здания после одного из больших пожаров первой половины XVIII века. Декорировка памятника выполнена в стиле провинциального барокко. В последний раз реставрация памятника производилась в 1973-1975 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU