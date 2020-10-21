У «Приказной избы» появится крыша

Сейчас историческое здание находится в разрушенном состоянии. Фото: Виктор Карпов

После вмешательства прокуратуры кировский областной краеведческий музей нашел деньги на ремонт кровли здания «Приказной избы». На работы из областного бюджета выделили 400 тысяч рублей, а собственные средства музея составят еще 97 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма составит 497 тысяч рублей.

В пресс-службе музея рассказали, что ремонт будет выполнять подрядчик АО «РК «Вятка», которое с августа 2020 года вело разработку проектно-сметной документации. Полная реконструкция здания запланирована на 2024 год в рамках подготовки города к 650-летию. На эти цели музей получит 12,77 миллиона рублей.

Справка «КП»

«Приказная изба», является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова, сохранившихся со времен его дорегулярной застройки. Наиболее вероятно появление этого здания после одного из больших пожаров первой половины XVIII века. Декорировка памятника выполнена в стиле провинциального барокко. В последний раз реставрация памятника производилась в 1973-1975 годах.

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