Жителям Кирово-Чепецка вернут водоснабжение в течение двух часов

Последствия коммунальной аварии устраняют уже сутки. Фото: vk.com/kirovreg43

В четверг, 17 сентября, в Кирово-Чепецке произошла крупная коммунальная авария. В настоящее время в городе прекращена подача холодной и горячей воды. По словам главы администрации Кирово-Чепецка Михаила Шинкарева, авария случилась на восьмой насосной станции из-за отключения электричества.

Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, около часа назад рабочие установили и запустили второй насос в канализационно-насосной станции Кирово-Чепецка. Подача воды в систему началась в 17.05. По расчетам, заполнение ею труб займет около двух часов. По заявлению, сделанному ранее главой чепецкой администрации, в понедельник школы и детские сады района уже будут работать в штатном режиме.