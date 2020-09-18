Жители Кирово-Чепецка по-прежнему остаются без водоснабжения

В Кирово-Чепецке с 10.00 введен режим повышенной готовности. Фото: vk.com/public163812926

В четверг, 17 сентября, в Кирово-Чепецке произошла крупная коммунальная авария. В настоящее время в городе прекращена подача холодной и горячей воды. По словам главы администрации Кирово-Чепецка Михаила Шинкарева, авария случилась на восьмой насосной станции из-за отключения электричества.

В настоящее время в постановлением администрации города в Кирово-Чепецке с 10.00 введен режим повышенной готовности. Согласно последней информации, воду из машинного отделения удалось откачать. Сейчас происходит демонтаж неисправных двигателей.

График подвоза воды 18 сентября в связи с отключением водоснабжения:

- с 13.00 по 14.00 - микрорайон ПМК у МКД по улице Мелиораторов, дом 28/1;

- с 14.00 по 15.00 - 8 микрорайон у МКД по улице Ленина, дом 2/1;

- с 15.00 по 16.00 - 7 микрорайон у ТЦ «Союз» по улице Сосновой, дом 8/2;

- с 16.00 по 17.00 - район Вечного огня у МКД по улице Ленина, дом 60/1;

- с 17.00 по 18.00 - микрорайон «Черемушки» у ТЦ «Коробейник» по переулку Родыгина, дом 4;

- с 18.00 по 19.00 - микрорайон Боево у хоккейной коробки по улице Молодежная, дом 9;

- с 19.00 по 20.00 - 21 микрорайон у МКД по улице Луначарского, дом 15/2.

Ранее сообщалось, что вода в квартирах чепчан должна появится в 17.00.

- На восстановление водоснабжения понадобится еще 5-6 часов, - заявил глава администрации Кирово-Чепецка. - В понедельник детские сады и школы будут работать в штатном режиме.