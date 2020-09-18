Глава администрации Кирово-Чепецка: на восстановление водоснабжения понадобиться еще 5-6 часов

Сегодня с официальным комментарием выступил глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев. Фото: vk.com/kirovreg43

В четверг, 17 сентября, в Кирово-Чепецке произошла крупная коммунальная авария. В настоящее время в городе прекращена подача холодного и горячего водоснабжения. Сегодня с официальным комментарием выступил глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев.

- Вчера в полдень поступило сообщение, что на восьмой насосной станции произошло отключение электричества, из-за этого оборудование остановилось, - рассказал Михаил Шинкарев.

По словам Михаила Анатольевича, насосы были полностью затоплены. Сейчас идет откачка воды. Используется вся возможная техники, в том числе областной резерв.

-На восстановление водоснабжения понадобиться еще 5-6 часов, - заявил глава администрации Кирово-Чепецка. - В понедельник детские сады и школы будут работать в штатном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте