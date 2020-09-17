Кирово-Чепецк остался без холодной воды из-за аварии на очистных сооружениях

Подача холодной воды прекращена во всех районах города. Фото: vk.com/public163812926

В Кирово-Чепецке произошла авария на очистных сооружениях канализации. По сообщению городской администрации, сейчас подача холодной воды прекращена во всех районах города.

График подвоза воды 17-18 сентября в связи с отключением холодного водоснабжения:

- проспект России, дома 29-31 - с 20.00 до 21.00.

- улица Ленина, дом 70 - с 21.00 до 22.00;

- ТЦ «Русь» - с 22.00 до 23.00;

- улица 60 лет Октября, магазин «БУМ» - с 22.00 до 23.00;

- улица Ленина, дом 4 - с 24.00 до 01.00;

- Восток, у магазина «Пятерочка» - с 2.00 до 3.00;

- Перекресток проспект Мира и улица Речная - с 3.00 до 4.00;

- Магазин «Мастер» - с 4.00 до 5.00;

- Магазин «Мегаполис» на улице Ленина - с 5.00 до 6.00.

Известно, что все школы города переводятся на дистанционное обучение. Более того, детские садики прекратят свою работу на время восстановительных работ.

- В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы. Задействовано более 20 человек, шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Восстановить водоснабжение планируется к 5 часам утра 18 сентября. Гражданам рекомендуется сделать запас воды.

Телефон Управления гражданской защиты Кирово-Чепецка 4-31-11.