В Кирово-Чепецке полностью отключили водоснабжение

Городские власти просят жителей сделать запасы воды. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 17 сентября, в Кирово-Чепецке произошла крупная коммунальная авария. По сообщению мэрии, из строя выведены очистные сооружения. На данный момент подача водоснабжения прекращена во всех районах города. Кроме того, 18 сентября стало известно, что жители Кирово-Чепецка остались и без горячей воды.

- В связи с необходимостью сокращения стока воды в очистные сооружения до окончания ликвидации аварии будет отключено горячее водоснабжение, - сообщили в пресс-службе администрации.

В настоящее время к горячему водоснабжению остаются подключенными только больницы и некоторые соцучреждения.

Городские власти просят жителей сделать запасы воды. Сейчас школы переведены на дистанционное обучение. Помимо этого, детские сады прекратили свою работу на время восстановительных работ.

По данным портала «Город-Ч», авария произошла из-за отключения электроэнергии на очистных сооружениях. Известно, что из строя выведено оборудование восьмой насосной станции.

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