Итоги строительной «пятилетки» в Кировской области: сданы почти 3 тысячи кв. м. жилья и школа на 1000 мест

В мкр. Чистые Пруды построен путепровод протяженностью 1,6 километра. Фото: kirovreg.ru

С 2015 по 2019 годы в Кировской области построено 2990,8 тысячи кв. метров общей площади жилых домов, что на 26,5% больше, чем за предыдущие пять лет. Такие данные приводит Кировстат.

Специалисты отмечают, что строительство остается наиболее динамично развивающейся отраслью экономики. За последнюю «пятилетку» в Кировской области сдали ряд важных социальных объектов. Так, в 2019 году по национальной программе «Образование» сдана в эксплуатацию школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды. Кроме того, в этом же районе города построен путепровод протяженностью 1,6 километра. Данный дорожный объект стал самым масштабным за последние два десятилетия в городе Кирове.

По программе переселения граждан из аварийного жилья в 2019 году построены 23 новых многоквартирных дома общей площадью 11,7 тысячи кв. метров. Объекты возведены в Верхошижемском, Вятскополянском, Лузском, Мурашинском, Уржумском и Шабалинском районах. В текущем году в Кирове планируют сдать два жилых дома расположенных на улицах Зеленина и Садовой. В 2020 году из аварийного жилья переселят более 900 человек.

В текущем году объемы введенного жилья составили 158,2 тысяч кв. метров. Число построенных квартир -1856. В ближайшие три года в Кирове планируют приступить к застройке нового микрорайона, который должен появится южнее жилого комплекса Чистые пруды. На этой территории планируют возвести 720 тысяч кв. метров жилья, шесть детских садов, две школы и поликлинику.

Помимо этого, в 2019 году в области построены помещения для крупного рогатого скота на 7,9 тысячи мест, проложены газовые сети протяженностью 146,7 км и линии электропередачи, протяженностью 63 км.

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