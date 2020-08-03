В Кирове подорожали новостройки на 3,5%

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:02:50+03:00

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На конец второго квартала текущего года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 46849 рублей, а на рынке вторичного жилья - 42955 рублей. Такие данный приводят специалисты из Кировстата.

Значительное подорожание произошло на рынке новостроек. Рост во втором квартале в Кировской области составил - 3,5%. Отметим, что подорожание квадратного метра произошло во всех регионах Приволжского федерального округа. Лидерами в этом списке стали Чувашская Республика (5,7%) и Саратовская область (4,6%), а вот самое незначительное повышение в Ульяновской области (0,2%).

Среди регионов Приволжского федерального округа самое дорогое жилье остается в Республике Татарстан. Там цена квадратного метра в новостройке составляет 70909, а на вторичном рынке - 73425 рублей. Самое дешевое новое жилье в Республике Марий Эл - 38447 рублей за квадратный метр.

В то же время на вторичном рынке жилья в Кировской области отмечено снижение цен на 1,7%. По дынным портала «РеКиров.Ру», который представил анализ вторичного рынка жилой недвижимости Кирова в июне 2020 года, за месяц стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,55%.

Стоимость квадратного метра на вторичное жилье в Кирове снизилась в следующих категориях жилья:

- Двухкомнатные квартиры на 1,21% (c 44 118 до 43 584 рублей);

- Трехкомнатные квартиры на 0,3% (c 45 672 до 45 536 рублей);

- Четырехкомнатные квартиры на 2,55% (c 46 569 до 45 382 рублей).

Устойчивый рост демонстрируют следующие категории:

- Студии на 1,16% (c 47 216 до 47 763 рублей);

- Однокомнатные квартиры на 0,48% (c 45 143 до 45 361 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU