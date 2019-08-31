2019-08-31T14:14:05+03:00
Общество

Путепровод в Чистые Пруды открыли

Первыми по нему проехали два маршрутных автобуса
Евгений ДЕМИХОВ
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Первыми оценить новую дорогу смогли водители двух городских автобусов. Фото: администрация города КироваПервыми оценить новую дорогу смогли водители двух городских автобусов. Фото: администрация города Кирова
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С 31 августа полуторакилометровая магистраль открылась для движения всех видов транспорта. В этот день прошла церемония торжественного открытия путепровода.

- Введение в эксплуатацию этого объекта можно сравнить с открытием нового моста через Вятку, - отметила во время мероприятия глава города Кирова Елена Ковалева. - Благодаря слаженной работе Правительства области, администрации Кирова, строителей мы сумели оправдать ожидания горожан и еще раз показали готовность к реализации масштабных проектов федерального уровня.

Первыми после запуска новой маршрутной артерии города по путепроводу проехали два маршрутных автобуса - № 5 и 90. С этого момента они изменят свой маршрут и начнут курсировать по магистрали. А с 12.00 часов субботы по новому переезду смогли проехать и другие участники дорожного движения.

Напомним, решение о запуске путепровода было принято четыре года назад президентом РФ Владимиром Путиным. Новая дорога позволила связать центральную часть Кирова с быстроразвивающимся микрорайоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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