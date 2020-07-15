В Кирове появится новый жилой район
В среду, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания. На нем с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Кировской области выступил его председатель Александр Чурин.
В ближайшее время в городе Кирове может появиться новый жилой район. По словам Александра Чурина, микрорайон будет состоять из среднеэтажной и высотной жилой застройки на территории площадью 141 гектар. Он расположится южнее жилого комплекса Чистые пруды.
Площадь микрорайона составит 141 гектар. Фото: zsko.ru
- На этой территории возможно строительство 720 тысяч кв. метров жилья, шести детских садов, двух школ и поликлиники, - подчеркнул председатель правительства. - Расчетная численность населения может составить более 25 тысяч человек.
Власти планируют приступить к застройке в ближайшие три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU