2020-07-15T12:01:01+03:00
Общество

В Кирове появится новый жилой район

Власти планируют приступить к застройке в ближайшие три года
Виктор Карпов
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Микрорайон будет состоять из среднеэтажной и высотной жилой застройки.Микрорайон будет состоять из среднеэтажной и высотной жилой застройки.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В среду, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания. На нем с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Кировской области выступил его председатель Александр Чурин.

В ближайшее время в городе Кирове может появиться новый жилой район. По словам Александра Чурина, микрорайон будет состоять из среднеэтажной и высотной жилой застройки на территории площадью 141 гектар. Он расположится южнее жилого комплекса Чистые пруды.

Площадь микрорайона составит 141 гектар. Фото: zsko.ru

Площадь микрорайона составит 141 гектар. Фото: zsko.ru

- На этой территории возможно строительство 720 тысяч кв. метров жилья, шести детских садов, двух школ и поликлиники, - подчеркнул председатель правительства. - Расчетная численность населения может составить более 25 тысяч человек.

Власти планируют приступить к застройке в ближайшие три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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