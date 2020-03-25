В Кировской области выявили еще двоих жителей с подозрением на коронавирус

25 Март 2020 2020-03-25T18:54:17+03:00

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В Кировской области появились еще двое жителей с предварительным диагнозом «коронавирус». Оба новых подозреваемых - пассажиры поезда, в котором ехала первая зараженная пациентка. Их анализы уже отправили в лабораторию в Новосибирск. Результатов также ожидает девушка, вернувшаяся из Турции.

На сегодняшний день в Кировской области имеется семь подтвержденных случаев заражения коронавирусом и трое подозреваемых. Напоминаем, семеро инфицированных - это супружеская пара, вернувшаяся из Германии, их четверо соседей по поезду и молодой человек, прилетевший из Швейцарии.

И пациенты, и подозреваемые на коронавирус находятся сейчас в Кировской инфекционной больнице и содержатся в специальных изолированных боксах. Им оказывают всю необходимую помощь. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильно удовлетворительное.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU