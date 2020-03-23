2020-03-23T20:07:19+03:00
Происшествия

Апелляционный суд изменил приговор Марии Пленкиной

Наказание девушки ограничится 13 годами колонии
Анастасия РОМАНОВА
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Общий приговор кировчанке, признанной виновной в убийстве дочери, смягчать отказались.Общий приговор кировчанке, признанной виновной в убийстве дочери, смягчать отказались.Фото: Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанке, заморившей голодом своего ребенка, отменили дополнительное наказание.

Как сообщила пресс-служба Четвертого апелляционного суда в Нижнем Новгороде, 23 марта текущего года апелляционный суд принял решение: отменить Пленкиной дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Основная часть приговора для девушки осталась неизменной, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Напомним, Мария Пленкина - мать-одиночка, 13 февраля 2019 года ушедшая на неделю из дома и оставившая свою дочь в одиночестве в запертой квартире, без воды и практически без еды. Тело девочки, скончавшейся от обезвоживания, нашла бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.

Мать ребенка, Марию, признали виновной в убийстве с особой жестокостью. 17 января 2020 года ей вынесли приговор - 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Девушка не согласилась с приговором, посчитав его слишком жестоким, и подала жалобу. В апелляции она просила исключить признак «с особой жестокостью», поскольку в ее действиях не было ничего подобного, и смягчить наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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