Кировский Центральный рынок борется против распространения коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T14:42:08+03:00

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На Центральном рынке проводят профилактику распространения вируса COVID-19. Об этом сообщает администрация Кирова.

Директор торговой площадки рассказал о предпринимаемых мерах. В первую очередь утром, у всех работников, продавцов и арендаторов измеряют температуру тела. Кроме того, на рынке постоянно проводят дезинфекцию. Помещения проветривают и моют, протирают каждый лоток, дверные ручки и поручни.

Также работникам выдают перчатки, маски и личные «аптечки» со средствами гигиены. А для всех посетителей дезинфицирующие спреи для рук выставлены в каждом зале.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU