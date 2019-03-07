2019-03-07T10:12:07+03:00
Недвижимость

Кировские дорожники: «Нам от ям не избавиться»

Весной часть проблемных участков улиц отремонтируют при помощи литого асфальтобетона
Александр ЧАРУШИН
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На весенний ямочный ремонт в городе потратят 4,5 миллиона рублейНа весенний ямочный ремонт в городе потратят 4,5 миллиона рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Несмотря на все усилия подрядчиков по ремонту дорог, Киров не сможет избавиться от ям. По словам руководителей городских дорожных служб, это вызвано постоянными переменами погоды: ямы в любом случае постоянно будут появляться на асфальтовом покрытии.

- В любом случае, нам от ям не избавиться, - заявил начальник управления городского хозяйства Кирова Сергей Леонтьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове».

- Ямочность, как правило, мы получаем весной с переходами температур через отметку 0 градусов, - подчеркнул и.о. Руководителя управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов. - В мае начнется подготовка к работам по программе «Безопасные и качественные дороги». А ямочный ремонт начнем в конце марта, будем использовать литой асфальтобетон.

На ямочный ремонт текущей весной планируют потратить 4,5 миллиона рублей. Как только сойдет снег, специальная комиссия проверит проблемные участки дорог, а затем будет составлен перечень участков, которые и будут отремонтированы в ближайшие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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