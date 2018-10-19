2018-10-19T17:23:55+03:00
Общество

«Выезжать, фиксировать и штрафовать»: городские власти продолжают бороться с мусором на кладбищах

Со следующего года заняться их уборкой может единый оператор
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
За три дня с Ново-Макарьевского кладбища вывезли почти весь мусор. Фото: admkirov.ruЗа три дня с Ново-Макарьевского кладбища вывезли почти весь мусор. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 октября, «Муниципальный контроль» проверил ход уборки городских кладбищ. Еще в прошлые выходные кировчане опубликовали в соцсетях массу жалоб на горы мусора, которым завалено Ново-Макарьевское кладбище. Заместитель руководителя Дирекции дорожного хозяйства Алексей Ишутинов остался доволен работой подрядчика.

- За три дня от мусора очистили все центральные и большую часть прилегающих к ним аллей, - приводит слова Ишутинова пресс-служба города Кирова. - Однако с другими площадками все не так просто. Филейское кладбище, например, подрядчик начал убирать только сегодня, после того, как получил штраф. А компания, занимающаяся уборкой Мезринского, Петелинского и Томиловского кладбищ, в течение двух месяцев не реагирует на наши требования - кладбища до сих пор не прибраны, а сумма штрафов подрядчика достигла 100 тысяч рублей.

По словам Ишутинова, в дальнейшем будет необходимо все так же выезжать, фиксировать и предъявлять штрафы недобросовестным подрядчикам. Уборка на кладбищах должна проводиться регулярно, не реже чем один раз в три дня.

- В следующем году мы планируем иначе подойти к выбору подрядчиков, - пояснил Алексей Ишутинов. - Пожалуй, не стоит делать несколько мелких контрактов на уборку кладбищ, а с помощью аукциона выбрать одну крупную компанию. Подрядчик с большим количеством техники и рабочих сможет оперативно обслуживать все кладбища нашего города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове до конца года перекрыли участок улицы Розы Люксембург
На депутата завели уголовное дело за незаконную рубку леса
После трагедии в Керчи прокуратура проверит все учебные заведения региона
Законопроект «Единой России» об отказе от пенсионных преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении
Кировчанин отдал 270 тысяч рублей за несуществующий снегоход
Пешеходную аллею в Кочуровском парке закрыли на ремонт
В Кирове задержали машину с четырьмя наркоманами
В Верхнекамском районе осужденный сломал нос сотруднику колонии
«Единая Россия» добилась расширения перечня причин для возврата полной стоимости авиабилетов
Стало известно расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Кирова в Москву и Питер
Кировские повара зарабатывают от 20 до 50 тысяч рублей
Ночью в Даровском тракторист снес забор
Кировчанка Мария Васильева побывала в гостях у Родиона Газманова
За неделю 5 800 кировчан заболели ОРВИ, большинство из них - дети
Мастер стройкомпании в Немском районе украл песок на 4 млн рублей
«Народ, крепитесь»: Киров вновь встал в километровых пробках
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
Погода на выходные: в Киров придет похолодание
Пенсионер выехал на «встречку» и врезался в иномарку: двое пострадали
Ревнивец избил соперника музыкальной колонкой и получил срок
Мэрия: Ежовский водный комплекс превратят в эко-парк
В столовых кировских школ нашли нарушения
Центр города зимой будут посыпать гранулами, а окраины – песко-соляной смесью
В Вятскополянском районе четвертый месяц ищут мужчину с особенностями развития
На Труда иномарка сбила 7-летнюю девочку
В Белой Холунице во время урока в школе выпало окно: пострадал ребенок