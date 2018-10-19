«Выезжать, фиксировать и штрафовать»: городские власти продолжают бороться с мусором на кладбищах

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-19T17:23:55+03:00

За три дня с Ново-Макарьевского кладбища вывезли почти весь мусор. Фото: admkirov.ru

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Сегодня, 19 октября, «Муниципальный контроль» проверил ход уборки городских кладбищ. Еще в прошлые выходные кировчане опубликовали в соцсетях массу жалоб на горы мусора, которым завалено Ново-Макарьевское кладбище. Заместитель руководителя Дирекции дорожного хозяйства Алексей Ишутинов остался доволен работой подрядчика.

- За три дня от мусора очистили все центральные и большую часть прилегающих к ним аллей, - приводит слова Ишутинова пресс-служба города Кирова. - Однако с другими площадками все не так просто. Филейское кладбище, например, подрядчик начал убирать только сегодня, после того, как получил штраф. А компания, занимающаяся уборкой Мезринского, Петелинского и Томиловского кладбищ, в течение двух месяцев не реагирует на наши требования - кладбища до сих пор не прибраны, а сумма штрафов подрядчика достигла 100 тысяч рублей.

По словам Ишутинова, в дальнейшем будет необходимо все так же выезжать, фиксировать и предъявлять штрафы недобросовестным подрядчикам. Уборка на кладбищах должна проводиться регулярно, не реже чем один раз в три дня.

- В следующем году мы планируем иначе подойти к выбору подрядчиков, - пояснил Алексей Ишутинов. - Пожалуй, не стоит делать несколько мелких контрактов на уборку кладбищ, а с помощью аукциона выбрать одну крупную компанию. Подрядчик с большим количеством техники и рабочих сможет оперативно обслуживать все кладбища нашего города.