Власти не смогли освоить 32 миллиона на ремонт дворов и парков

Проект «Комфортная городская среда» стартовал два года назад. Суть его - привести в порядок заросшие парки, разрушенные скверы, удручающего вида дворы. Действительно, с тех пор многое в городе преобразилось, но, как говорится, без шероховатостей не обошлось. С недочетами за прошлый год ознакомились депутаты городской думы на комиссии по строительству, благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры.

НЕ ОСВОИТЬ НЕЛЬЗЯ

В 2018 году на программу выделили 153,124 миллиона руб. Большая часть - 138,194 миллиона рублей - поступила из федеральной казны, 7,373 миллиона - из бюджета области и 7,156 миллиона добавил город.

- На эти деньги благоустроили 52 двора, 26 общественных пространств, 22 пешеходные зоны и четыре общественные территории, - отчитался и. о. начальника департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев.

Из общественных территорий привели в порядок Кочуровский парк, Северную Набережную, сквер у дома на улице Опарина, 11, в Нововятске, сквер Трудовой славы. В основном работы касались установки наружного освещения, высадки зеленых насаждений, объектов иллюминации, новогоднего оформления. На это потратили чуть больше 27 миллионов. Остальные деньги ушли на дворы и пешеходные зоны.

Правда, не все выделенные средства удалось потратить - неосвоенными остались 32,615 миллиона. Заметим, что средства, которые поступили из госбюджета, нельзя оставить у себя в загашнике - их надо вернуть обратно, иначе это чревато санкциями и «вылетом» из дальнейшего участия в федеральном проекте.

- У нас есть определенная уверенность, что Минстрой, который курирует программу «Комфортная городская среда» и распределяет средства по регионам, вернет всю сумму, - успокоил Сергей Леонтьев. - Мы провели большую работу при подготовке необходимой документации для возврата средств, если к 1 июня мы устраним все замечания по оплате, то мы получим все обратно.

УЙТИ ОТ СЕРОЙ СХЕМЫ

Основным подрядчиком при работах по благоустройству выступил «Гордормостстрой». Он выполнил ремонты в 15 дворах в Ленинском и 13 - в Октябрьском районе. Большие объемы ГДМС было не осилить, поэтому были наняты субподрядчики.

Вроде бы не запрещено законом, но в итоге конечному исполнителю доставались гораздо меньшие суммы, чем были заложены по контрактам.

- Генподрядчик нанял две некие фирмы «Фонекс» и «Эководстрой», у которых не было ни соответствующей техники, ни инструментов - они нанимали, условно говоря, людей с лопатами и сомнительной техникой, - поделился подробностями депутат Алексей Востриков. - В связи с этим возникает вопрос: какие средства были доведены до конечного исполнителя? ГДМС взял свой процент, потом передал субподрядчикам, которые получили свою выгоду. Остатки получили конечные исполнители. По моим данным, это примерно 30 процентов от начальной стоимости контракта.

Сергей Леонтьев пообещал уточнить эти цифры. Однако отчеты отчетами, а итоги подобных махинаций плачевны: некачественные работы, разбитые тротуары, пустующие клумбы. Неужели в этом и заключается преображение городского пространства? Разве этого хотели, когда задумывали привести в порядок парки и скверы?

- Мы прекрасно понимаем, что тот проект, который выставлялся на торги, не предполагал, что каждый будет снимать свой процент, - отметила глава города Елена Ковалева. - Получается, результат некачественного выполнения был заложен изначально, поэтому я прошу учесть в документации, которая пойдет на торги, чтобы субподрядные организации, у которых нет ни сил, ни средств, не имели права заявляться на выполнение контрактов.

Руководитель департамента городского хозяйства заявил, что в планах уже есть пункт «заложить в проектную документацию пункт контроля за выполнением работ».

Сейчас проверкой выполненных ремонтов занимаются сотрудники департамента благоустройства, у которых нет специального строительного образования, поэтому прорабатывается вопрос о дополнительном контроле со стороны специалистов с соответствующим образованием.

ПАРК РАЗДОРА

Чемпионом по количеству нареканий в рамках выполнения планов по «Комфортной городской среде» стал Кочуровский парк. Его не критиковал, наверное, только ленивый. Немного предыстории: в 2017 году на парк потратили около 60 миллионов, но результаты работ оставляли желать лучшего - брусчатка потрескалась, фонари попадали, из фонтана текли нечистоты, а главное - при проектировании зоны отдыха никто не подумал о водоотведении, в результате по весне территория превратилась в огромное болото.

Исправлять недоделки решили в прошлом году, помимо этого запланировали озеленить территорию, наконец-то сделать водоотведение и обустроить сцену. Казалось, что, наученные горьким опытом 2017 года, городские власти учтут ошибки и все работы пройдут без сучка и задоринки, но не тут-то было - без проблем не обошлось.

Так, не получилось смонтировать сцену в Кочуровском парке. Власти пообещали устраивать там концерты и танцевальные вечера, но не сложилось.

- При установке сцены были обнаружены дефекты, и ее пришлось полностью демонтировать. Организована претензионная работа с подрядчиком. Как только организация исправит все недочеты, работы будут приняты и оплачены, - рассказал Сергей Иванович.

Ошибку совершили и при озеленении территории - многолетники стали высаживать прямо в легендарное болото. Нетрудно догадаться, что растения в итоге погибли. Зря приобретали малые архитектурные формы - их так и не установили. С грехом пополам оборудовали ливневую канализацию.

- В целом проектная стоимость работ с учетом экспертизы составила 23 миллиона рублей - рассказал начальник управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин. - В числе проведенных работ: вертикальная планировка всего парка, мероприятия с устройством дренажей и ливневый выход, который будет сообщаться с существующей «ливневкой» на Маршала Конева, с последующим восстановлением всего растительного комплекса.

Безусловно, водоотведение - вещь важная, но почему о ней задумались лишь после того, как парк построили? Нежели было секретом, что территория в силу своего географического положения (находится в низине) традиционно подтапливается? По всей видимости, эти вопросы навсегда останутся риторическими.