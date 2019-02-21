«Диджитал и чадящий пазик не очень сочетаются»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-21T10:57:05+03:00

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На комиссии гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности и.о. начальника департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев рассказал об изменениях в документах, регулирующих работу общественного транспорта

Wi-Fi и камеры наблюдения, оплата проезда банковской картой, электронным проездным и электронным браслетом в автобусах Кирова уже никого не удивишь. Но оказалось, что новшества не прописаны в городских документах, поэтому требуется внести корректировки, с которыми ознакомились на комиссии депутаты.

Также изменения коснулись и установки информационных табличек. Раньше указатели с расписанием вывешивали транспортные предприятия. С июня 2013 года закон, где прописана эта обязанность, утратил силу. Сейчас этим должны заниматься городские власти.

В целом предложенные поправки в документы у депутатов не вызвали никаких вопросов. Однако народные избранники подметили: высокие технологии не сочетаются с автобусами и троллейбусами, которые возят кировчан.

- Когда мы увидим новые терминалы, например, на автобусах маршрута № 2? - задался вопросом депутат Юрий Шлемензон. - Диджитал и чадящий пазик - как телега с терминалом, они не очень сочетаются! Вы занимаетесь хорошим делом, но в течение 2019 года использование устаревшей техники необходимо исключить

Сергей Леонтьев принял предложение.

Затем депутаты поинтересовались контрактами на закупку техники. Напомним, в прошлом году не состоялся аукцион на закупку 30 автобусов - УФАС узрел нарушение закона. Поэтому депутаты попросили ознакомиться с документами перед тем, как будет проходить конкурс.

- Хотелось бы узнать и порядок его проведения, и условия, в том числе технический выбор марки автобусов и все остальное, - обратился депутат Владимир Журавлев к Леонтьеву.

Журавлев привел пример других регионов, где при закупке транспорта от российских производителей получают рассрочку на 2-3 года и льготы, попадая в программы развития городского транспорта.

- В прошлом конкурсе это не было учтено. Покажите нам документы перед тем, как выносить их на конкурс. Мы не получаем тех дивидендов, которые получают другие города и регионы РФ, - подчеркнул Журавлев.

ИСТОЧНИК KP.RU