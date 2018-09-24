2018-09-24T16:01:34+03:00
Общество

В Кирове завершили ремонт дорог. В сроки не уложились

Летом 2018 года в городе отремонтировали 89 участков улиц
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В Кирове завершен ремонт дорог. Фото: admkirov.ruВ Кирове завершен ремонт дорог. Фото: admkirov.ru
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В Кирове завершены работы по проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом на утреннем оперативном совещании в администрации города рассказал руководитель ДДХ Альберт Гутнов. Он подчеркнул, что сейчас завершается лишь обустройство обочин на двух участках трассы Киров - Русское, где ремонт не был завершен в 2017 году.

Таким образом, в рамках федерального проекта в 2018 году в Кирове отремонтировано 89 участков дорог: 82 участка из основного перечня, 6 дополнительных и участок трассы Киров - Русское, оставшийся с прошлого года.

Правда, в ближайшее время будет отремонтирован участок Октябрьского проспекта от ул. Герцена до ул. Московской, так как в ходе аукциона по дополнительным улицам образовалась экономия - 13 млн рублей. Эти дополнительные работы завершат до холодов.

Напомним, что в этом году все контракты в рамках программы «Безопасные и качественные дороги - 2018» в Кирове были заключены до 31 августа. Но на 30 августа, то есть за день до завершения всех контрактов, у «Вятавтодора» работы были выполнены на 80%. У ГДМС на этот же срок было сдано около 92% от запланированных работ.

Члены рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты Кировской области пришли к выводу, что в этом году ремонт дорог в Кирове прошел успешно: нареканий по сданным участкам немного, качество асфальта повысилось. А вот виновными в срыве сроков общественники считают неверное планирование. Если бы контракты были прописаны до конца сентября, нареканий бы не было.

В итоге общественники решили выйти на администрацию города с предложением на следующий год не зажимать контракты в столь короткие сроки.

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