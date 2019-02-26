2019-02-26T13:23:48+03:00
Происшествия

Новый эпизод: глава Малмыжского района получил взятку в сумме 100 тысяч рублей

Инсайдер «Комсомолки» утверждает, что это не последнее преступление чиновника, о котором известно следствию
Александр ЧАРУШИН
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Как удалось выяснить «Комсомолке», речь идет о подъезде к мосту в Малмыже, который был передан местному бизнесменуКак удалось выяснить «Комсомолке», речь идет о подъезде к мосту в Малмыже, который был передан местному бизнесменуФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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В январе главу Малмыжского района задержали по подозрению в получении взяток. Несколько дней спустя мужчину поместили под домашний арест. Напомним, по версии следствия, одной из взяток стали 15 тысяч рублей и телевизор - за этот «подарок» чиновник организовал дорожные работы на трассе «Казань - Пермь».

Задержание главы Малмыжского района.Видео: Следственный комитет Кировской области

Также мужчина вынудил местного предпринимателя оплатить его долг перед местным кафе - 25 тысяч рублей. За это он подписал акт выполненных работ и оплату по муниципальному контракту.

При расследовании дела выяснились и факты других преступлений, совершенных подозреваемым. Так, в феврале 2018 года он помог местному бизнесмену оформить право собственности на муниципальное имущество. Как удалось выяснить «Комсомолке», речь идет о подъезде к мосту в Малмыже, проезд по которому стал платным для местного населения. Взятка, которую получил чиновник за помощь в этом деле, составила 100 тысяч рублей.

Глава Малмыжского района перекрыл бесплатный мост.Видео: KZNLIVE

- Выявлен и еще один эпизод получения взятки главой Малмыжского района, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - В 2017 году он помог жителю Малмыжа получить земельный участок, а в ответ попросил погасить его долг перед кафе - 30 тысяч рублей.

Глава района был задержан в январе. Фото: СУ СК России по Кировской области

Глава района был задержан в январе. Фото: СУ СК России по Кировской области

Инсайдер «Комсомолки» также сообщил, что в ближайшее время следствие может заявить еще о нескольких эпизодах преступной деятельности главы Малмыжского района.

Уголовное дело, напомним, заведено по ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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