2019-01-22T14:10:09+03:00
Происшествия

Следователи: главу Малмыжского района поместили под домашний арест

Продолжается поиск свидетелей преступлений, совершенных мужчиной
Александр ЧАРУШИН
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Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК России по Кировской областиРасследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК России по Кировской области
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Несколько дней назад был задержан глава Малмыжского района: мужчину подозревают в получении взяток. Как рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК России по Кировской области, на данный момент чиновника поместили под домашний арест. Расследование дела против него продолжается.

Задержание главы Малмыжского района.Видео: Следственный комитет Кировской области

Напомним, по версии следствия, мужчина принимал дорогие подарки и деньги, а взамен оказывал местным жителям и компаниям различные услуги. Так, в 2017 году он получил от предпринимателя 15 тысяч рублей и телевизор за организацию ремонта на участке трассы «Казань - Пермь». Позднее он вынудил руководителя еще одной компании погасить его долг перед местным кафе.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Следователи продолжают поиск свидетелей преступлений главы Малмыжского района.

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