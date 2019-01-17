Следователи задержали главу Малмыжского района: чиновника подозревают в получении взяток

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-17T18:39:39+03:00

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Фото: следком по Кировской области

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Главу Малмыжского района задержали из-за подозрения в получении взяток. По версии следствия, в 2017 году мужчина принял от местного предпринимателя 15 тысяч рублей и телевизор стоимостью около 25 тысяч рублей. За такой «подарок» чиновник организовал ремонт автодороги Казань - Пермь.

Фото: malmyzh43.ru

- Кроме того, глава района потребовал взятку за подписание актов выполненных работ и оплату по муниципальному контракту, - пояснили в Cледкоме Кировской области. - Предпринимателю пришлось оплачивать долги чиновника перед одним из местных кафе суммой в 25 тысяч рублей.

Задержание главы Малмыжского района.Видео: Следственный комитет Кировской области

Сейчас подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи «Получение взятки» УК РФ. Чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.