2019-01-17T18:39:39+03:00
Происшествия

Следователи задержали главу Малмыжского района: чиновника подозревают в получении взяток

Мужчина принимал дорогие подарки и деньги за оказание различных услуг
Анна КРЮКОВА
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Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Фото: следком по Кировской областиМужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Фото: следком по Кировской области
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Главу Малмыжского района задержали из-за подозрения в получении взяток. По версии следствия, в 2017 году мужчина принял от местного предпринимателя 15 тысяч рублей и телевизор стоимостью около 25 тысяч рублей. За такой «подарок» чиновник организовал ремонт автодороги Казань - Пермь.

Фото: malmyzh43.ru

Фото: malmyzh43.ru

- Кроме того, глава района потребовал взятку за подписание актов выполненных работ и оплату по муниципальному контракту, - пояснили в Cледкоме Кировской области. - Предпринимателю пришлось оплачивать долги чиновника перед одним из местных кафе суммой в 25 тысяч рублей.

Задержание главы Малмыжского района.Видео: Следственный комитет Кировской области

Сейчас подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи «Получение взятки» УК РФ. Чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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