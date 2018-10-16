Суд решил судьбу платного моста через Вятку: закон на стороне администрации района

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-16T17:26:36+03:00

Мост работает с 2013 года, но он все равно остается временным и каждую осень его разводят Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Это означает, что его нельзя разобрать, как грозили собственники

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Крики, ругань. Чиновники, собственники моста, автовладельцы - видео, как ругаются рядом с понтонным мостом жители Малмыжского района, облетело интернет. Малмыжане кричали, что 600 рублей выкинуть за проезд по 25-метровому мосту - бьет по карману. Чиновники кричали, что они не при чем, а собственники, что снижать цену проезда не собираются, так как дорогу к мосту, обещанную пять лет назад, так никто и не сделал.

Подъездные пути к переправе так и не построилиФото: Алена ЗАЙЦЕВА

И вот во вторник, 16 октября, прошло итоговое заседание Кировского областного суда по делу о судьбе платного моста через Вятку в Малмыжском районе. Судебная коллегия во главе с судьей Альбертом Кощеевым встала на сторону администрации района.

ПОСТРОИЛИ ЧАСТНЫЙ МОСТ

Город Малмыж находится на правом берегу Вятки, а 30 сел и деревень района - на левом. Почти каждый житель левобережья вынужден по каким-то делам ехать в райцентр: там и больница, и школы, и пенсионный фонд, и налоговая, и администрация. Зимой люди выбирались «в мир» по ледовой переправе. Летом через реку их перевозил паром.

К тому же этот путь - самая короткая дорога между Казанью и Пермью.

Чтобы наконец-то соединить два берега, нужен был мост. Но построить капитальное сооружение - дело накладное. В бюджете района таких денег нет, да и в областном средств не нашлось.

Поэтому в 2013 году, еще при губернаторе Никите Белых, проблему решили наиболее простым способом - близ деревни Гоньба соорудили понтонный мост. Это изначально был пример частно-государственного партнерства: нижегородская фирма «Технополис» обязалась на свои деньги создать мост, а правительство Кировской области должно было отремонтировать подъездные пути к мосту. Ведь с обеих сторон от моста дорога грунтовая, после дождей она превращается в чачу.

Уже при обсуждении нового проекта правительство области сразу озвучивало, что проезд будет платным, цену установили - 100 рублей с машины.

Но на деле такой ценник действовал недолго: компания «Технополис» разорилась, мост уплыл во время паводка, подъездные пути к переправе так и не построили.

Проблему решили наиболее простым способом - близ деревни Гоньба соорудили понтонный мостФото: Алена ЗАЙЦЕВА

Новую понтонную переправу возвела фирма из Татарстана и установила новые цены, которые оказались неподъемными для жителей заречной части Малмыжского района - 300 рублей для легковой машины в один конец.

Местные жители подняли волну протеста в социальных сетях, подключились СМИ. Власти, как районные, так и областные, обещали вмешаться, как только будут урегулированы судебные дела, в которых решались споры собственников моста и их кредиторов.

СПОР СОБСТВЕННИКОВ И КРЕДИТОРОВ

Для строительства моста «Технополис» брал деньги в банке. Долг составил сотни миллионов рублей. Банк не собирался о такой сумме забыть и начал банкротство «Технополиса». На время процедуры мосту назначили конкурсного управляющего - Елену Семакову из Кирова. А мост отдали в аренду местному предпринимателю Ильдару Хакимову, который к тому же выкупил у банка кредитные обязательства размером в цену пяти барж, из которых как раз и состоит мост.

А вот на другие конструкции моста - эстакаду, например, - по решению нижегородского суда были приняты обременительные меры.

Чтобы конструкции, из которых состоит мост, не распродали по частям, глава администрации Малмыжского района издал постановление о придании мосту статуса социально-значимого объекта.

- Этот мост имеет важное социальное значение для жителей района, - уверяет глава Малмыжского района Валерий Константинов. - По этому пути люди едут в больницу, в пенсионный фонд, в школу. Мост должен быть сохранен как единый объект. Но за минувшее лето было несколько попыток продать одну или даже несколько барж, из которых состоит мост. А вот статус «социальный» защитит его от таких посягательств.

Но предприниматель Хакимов и компания «Технополис» с таким решением местных властей не согласились. Ведь объекты со статусом «социальный» нельзя выставить на аукцион, в чем они увидели ущемление прав собственников. И поэтому обратились в Малмыжский районный суд. В суде представители Хакимова, например, доказывали, что предпринимателя не известили о том, что объект имеет какой-то ограничивающий статус. А представители «Технополиса» и вовсе называли решение администрации района «попыткой завладеть частной собственностью», ведь «социальные» объекты можно реализовывать только через конкурс, а процедура заявления на конкурс очень сложная, поэтому не каждый сможет в нем участвовать. А если конкурс признан несостоявшимся, то «социальный» объект и вовсе может перейти в муниципальную собственность.

Новые цены оказались неподъемными для жителей заречной части Малмыжского района - 300 рублей для легковой машины в один конецФото: Алена ЗАЙЦЕВА

- Я готов сделать проезд по 100 рублей, - признается Хакимов. - Но тогда пусть сделают дорогу с обеих сторон. Это 30 километров. Тогда и проходимость на мосту увеличится, и не будет нужды выставлять такой высокий ценник.

Еще в августе Малмыжский районный суд встал на сторону предпринимателей и признал решение администрации незаконным.

Власти района решили не соглашаться с мнением суда первой инстанции и пошли дальше - в начале сентября они обратились в Кировский областной суд.

СУД ПРИЗНАЛ СТАТУС

Судья Кощеев внимательно выслушал доводы всех сторон. Представитель Хакимова продолжала настаивать, что федеральным законодательством мосты вообще не относятся к перечню социально-значимых объектов. Также она подчеркивала, что для жителей левобережной стороны есть и другие пути в райцентр, а значит, у них есть выбор: пользоваться платным мостом или нет. К тому же, с ее слов, власти района нарушили процедуру установления статуса, ведь они не известили собственников о том, что их имущество наделяется ограничивающим статусом.

Представитель «Технополиса» недоумевала, почему, когда ее фирма строила мост и с 2014 года исправно занималась его обслуживанием, власти района не интересовались этим объектом. Частник занимался решением своих проблем сам. А как только у него начались сложности, власти сделали все, чтобы оставить фирму без имущества.

Глава Малмыжского района все высказанные аргументы отметал: альтернативы у местного населения нет, так как по иному пути люди делают крюк почти в 100 км, о решении наделить мост статусом всех уведомили и информацию на сайт выставили, судьбой моста всегда интересовались.

На сторону администрации района встала и областная прокуратура. На суде представительница ведомства Ольга Русанова подчеркнула, что перечень «социальных» объектов в законодательстве открытый и исходя из ситуации признать таковыми можно и мост. Как, например, и выходит в Малмыже, где мост отвечает за жизнеобеспечение населения десятков деревень.

С обеих сторон от моста дорога грунтовая, после дождей она превращается в чачу

В итоге после трех судебных заседаний, после допроса директора Аркульского завода, который строил мост по заказу «Технополиса», судья Кощеев принял сторону администрации Малмыжского района.

А это значит, что за мостом все же оставили статус «социального объекта», продать его теперь можно только через конкурс и только единым объектом (а не отдельно по баржам). До конкурса предприниматель Хакимов, который арендует мост, будет продолжать работать на переправе. Он же сможет заявиться на конкурс, если пожелает. К тому же, теперь у правительства Кировской области появился шанс также заявиться на конкурс и выкупить мост, если только на это в бюджете региона найдутся деньги.