Коронавирус в Кировской области, последние новости на 7 ноября: как изменилась статистика за неделю

В инфекционных стационарах области медработники лечат более 5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 1 по 7 ноября 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе зафиксировали 1712 новых случаев заражения COVID-19 с помощью ПЦР и экспресс-тестов;

- 2663 жителя области выписались с выздоровлением;

- 16 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

Добавим, что в течение недели количество заболевших COVID-19 варьировалось примерно в одних и тех же значениях. По информации регионального оперштаба, сейчас в инфекционных стационарах находятся 5108 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 210 пациентов, 41 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 10262 человека.

Подошли к концу нерабочие дни, которые длились с 30 октября по 7 ноября. По решению губернатора Игоря Васильева с 8 ноября все школы, детсады и другие учреждения области начнут работать в штатном режиме. Однако обязательное ношение масок и соблюдение других противоэпидемических мероприятий сохраняется.

Под запретом останется проведение развлекательных мероприятий и работа общепита в ночные часы. Работодателям рекомендовано вывести на «удаленку» сотрудников старше 65 лет. Без предъявления QR- кода кировчан не пустят в фитнес-центры, салоны красоты, общепит и объекты развлекательной сферы. В аптеки, продуктовые магазины и общественный транспорт можно заходить без кода, но в масках.

Сотрудники правоохранительных органов продолжат проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Рейды проходят регулярно. Нарушителям грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей.

По состоянию на 5 ноября, в области сформирован достаточный запас вакцины от коронавируса. В регион поступила очередная партия препаратов «Спутник Лайт» и «Ковивак» в количестве 18 тысяч и 2,5 тысячи доз. Медикаменты незамедлительно были распределены по всем прививочным и пунктам.

Благодаря масштабной вакцинации коллективный иммунитет в Кировской области достиг 41%. Учитывая то, что ежедневно вакцинируется в среднем 6-7 тысяч человек, эта цифра будет быстро увеличиваться.

Прививают граждан в медицинских учреждениях и мобильных пунктах, расположенных на Театральной площади, в ТЦ «Jam Молл», Цуме и оздоровительном комплексе «Море Парк».