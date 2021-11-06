За сутки от коронавируса привились более 6 тысяч жителей Кировской области

Коллективный иммунитет к коронавурусу в нашей области достиг 41% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается масштабная прививочная кампания от короновирусной инфекции. Только за прошедшие сутки вакцинировался 6121 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В связи с повышением спроса в пятницу,5 ноября, в нашу область поступила очередная партия препаратов «Спутник Лайт» и «Ковивак» в количестве 18 тысяч и 2,5 тысячи доз. Вакцина незамедлительна была распределена по всем прививочным и мобильным пунктам.

На сегодняшний день первый компонент поставили уже более 500 тысяч жителей региона. Из них более 470 тысяч полностью завершили иммунизацию. Коллективный иммунитет к COVID-19 в нашей области достиг 41%.

Напомним, что губернатор Игорь Васильев не стал продлевать нерабочие дни. С 8 ноября все заработает в прежнем режиме, но с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий. В большинство общественных мест по-прежнему можно будет попасть только при предъявлении QR- кода.