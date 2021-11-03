В Кировской области нерабочие дни продлевать не будут, но QR-коды остаются

В общепит, а также в ряд других заведений, без кода все-таки не пустят. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области решили не продлевать нерабочие дни. Об этом сообщил глава региона Игорь Васильев на своей странице ВКонтакте.

Так, с 8 ноября все школы, детсады и другие учреждения области начнут работать в штатном режиме. Тем не менее, все ранее введенные меры безопасности сохраняются. Это не только ношение масок и соблюдение социальной дистанции, но и запрет на проведение развлекательных мероприятий и работу общепита в ночные часы. Работодателям рекомендовано вывести на «удаленку» сотрудников старше 65 лет.

А еще остаются QR-коды. Хотя они изначально вводились лишь на нерабочую неделю, в итоге их решили оставить и после ее окончания - но не во всех местах, а лишь в некоторых. Без кодов кировчанам будут недоступны учреждения фитнес-индустрии, салоны красоты, общепит и объекты развлекательной сферы.

Кроме того, глава региона заметил, что в области наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости, хотя ситуация с ней все еще остается непростой. Темпы вакцинации увеличились. В совокупности все это «позволяет на данный момент не планировать продление нерабочих дней в регионе», заявил губернатор.