В Кирове работают четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19

Кировчан продолжают прививать от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжают работать прививочные пункты, где можно привиться от коронавируса. Их расположение напоминает региональный оперштаб.

Мобильные точки:

Театральная площадь

- 25-29 октября с 09.00 до 17.00;

- 30-31 октября с 09:00 до 15:00;

- 1-3 ноября с 09.00 до 17.00;

- 4-7 ноября с 09.00 до 15.00.

ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а)

- 25-29 октября, 1-3 ноября с 15.00 до 18.00.

ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж)

- будние дни с 11.00 до 18.00

Оздоровительный комплекс «Море Парк» (ул. Некрасова, 49):

- 25-29 октября, 1-3 ноября с 11.00 до 18.00.

Кировчанам также напоминают, что в Кирове работают и круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса:

- приемный покой горбольниц №5 (ул. Семашко, 1);

- приемный покой горбольницы №9 (ул. Дерендяева, 79);

- приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59).