В Кирове работают четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19

Кировчан продолжают прививать от коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кировской области продолжают работать прививочные пункты, где можно привиться от коронавируса. Их расположение напоминает региональный оперштаб.
Мобильные точки:
Театральная площадь
- 25-29 октября с 09.00 до 17.00;
- 30-31 октября с 09:00 до 15:00;
- 1-3 ноября с 09.00 до 17.00;
- 4-7 ноября с 09.00 до 15.00.
ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а)
- 25-29 октября, 1-3 ноября с 15.00 до 18.00.
ЦУМ (ул. Воровского, 77, 4 этаж)
- будние дни с 11.00 до 18.00
Оздоровительный комплекс «Море Парк» (ул. Некрасова, 49):
- 25-29 октября, 1-3 ноября с 11.00 до 18.00.
Кировчанам также напоминают, что в Кирове работают и круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса:
- приемный покой горбольниц №5 (ул. Семашко, 1);
- приемный покой горбольницы №9 (ул. Дерендяева, 79);
- приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59).