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Здоровье3 ноября 2021 9:52

В кировские прививочные пункты завезут крупную партию вакцины «Спутник Лайт»

Сейчас в регионе имеются запасы всех четырех препаратов
Анастасия Калашникова
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Вакцинация кировчан от коронавируса продолжается.

Вакцинация кировчан от коронавируса продолжается.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. На данный момент в пунктах вакцинации имеются все существующие препараты. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, в запасах имеются 55 500 доз «Спутник V», почти 16 300 - «ЭпиВакКорона», 312 - «КовиВак» и 7 887 - «Спутник Лайт». Кроме того, 2 ноября ожидается поставка еще 18150 ампул «Спутник Лайт», а 4 ноября - 54600 доз «Спутник V».

По данным ведомства, с начала прививочной кампании от COVID-19 вакцинировались 422,5 тысяч кировчан. На минувших выходных иммунизировались 9070 жителей региона.

Расположение и график работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.