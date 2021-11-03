В кировские прививочные пункты завезут крупную партию вакцины «Спутник Лайт»

Вакцинация кировчан от коронавируса продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. На данный момент в пунктах вакцинации имеются все существующие препараты. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, в запасах имеются 55 500 доз «Спутник V», почти 16 300 - «ЭпиВакКорона», 312 - «КовиВак» и 7 887 - «Спутник Лайт». Кроме того, 2 ноября ожидается поставка еще 18150 ампул «Спутник Лайт», а 4 ноября - 54600 доз «Спутник V».

По данным ведомства, с начала прививочной кампании от COVID-19 вакцинировались 422,5 тысяч кировчан. На минувших выходных иммунизировались 9070 жителей региона.

Расположение и график работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.