Коронавирус в Кировской области, последние новости на 1 августа: как изменилась статистика за последнюю неделю

В инфекционных стационарах лечатся более 3500 пациентов, 149 из них - «тяжелые». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года:

- в регионе зафиксировали 731 новый случай заражения COVID-19;

- 607 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 9 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 3565 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 149 человек, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 7539 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,86%. Регион находится на 37 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

В понедельник, 26 июля, стало известно о том, что коронавирусом заразился губернатор Кировской области Игорь Васильев. По его словам, самочувствие было в норме - из-за сделанной прививки от ковида. Глава региона всю неделю работал на удаленке, а в субботу 31 июля уже получил отрицательный тест. И вновь призвал население области вакцинироваться - чтобы легче и быстрее переболеть в случае заражения.

К слову о вакцинах: 27 июля в Кировскую область поступила «ЭпиВакКорона». Препарат в количестве 1620 доз уже распределили по прививочным пунктам. А 30 июля в наш регион привезли первую партию вакцины «Спутник Лайт» - 19 тысяч ампул однокомпонентного лекарства. Оно предназначено в первую очередь для переболевших и тех, кто решил сделать ревакцинацию.

В Кирове тем временем продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Новые точки открылись в ТЦ «Гринхаус» и на базе Регионального эндокринологического центра на улице Свободы 59. Круглосуточно работает пункт в горбольнице №5.