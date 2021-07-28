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Общество28 июля 2021 11:08

В Кирове открыли еще несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

В двух местах областного центра поставить прививку можно круглосуточно
Алексей РомановАлексей Романов
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Поставить прививку можно бесплатно при предъявлении паспорта, СНИЛСА и полиса ОМС

Поставить прививку можно бесплатно при предъявлении паспорта, СНИЛСА и полиса ОМС

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 27 июля, в Кирове открылись еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Один из них будет работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые прививочные пункты начали принимать кировчан у ТЦ«Гринхаус» и на базе Регионального эндокринологического центра на улице Свободы 59. В последнем получить защиту от опасной инфекции можно в любое время дня и ночи. Кроме того, круглосуточно продолжает работать и пункт вакцинации в Кировской городской больницы №5.

На сегодняшний день, прививку от COVID-19 можно сделать также во многих медицинских учреждениях областного и районных центров Кировской области.