В Кирове открыли еще несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Поставить прививку можно бесплатно при предъявлении паспорта, СНИЛСА и полиса ОМС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 27 июля, в Кирове открылись еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Один из них будет работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые прививочные пункты начали принимать кировчан у ТЦ«Гринхаус» и на базе Регионального эндокринологического центра на улице Свободы 59. В последнем получить защиту от опасной инфекции можно в любое время дня и ночи. Кроме того, круглосуточно продолжает работать и пункт вакцинации в Кировской городской больницы №5.

На сегодняшний день, прививку от COVID-19 можно сделать также во многих медицинских учреждениях областного и районных центров Кировской области.