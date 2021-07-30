«Спутник Лайт» доставили в Киров

«Спутник Лайт» предназначена в первую очередь для переболевших COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировскую область поступила первая партия вакцины для иммунизации против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Вакцина «Спутник Лайт» поступила в регион впервые, партия составляет порядка 19 тысяч доз, - уточнили в правительстве.

Особенностью вакцины «Спутник Лайт» является, то что она однокомпонентная и не требует двух уколов. Препарат предназначен прежде всего для уже переболевших COVID-19 и ревакцинации.

Ознакомиться с актуальным графиком работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 можно на сайте министерства здравоохранения Кировской области.