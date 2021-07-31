Игорь Васильев вылечился от коронавирусной инфекции

Положительный тест на коронавирус Игорь Васильев получил 26 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кировской области переболел коронавирусом. О выздоровлении Игорь Васильев сообщил в соцсетях, на своей странице.

- Получил отрицательный тест на коронавирус. В понедельник приступаю к работе в обычном режиме, - сообщил глава региона. Он также поблагодарил всех, кто желал ему скорейшего выздоровления и напомнил, что вакцина позволяет переболеть ковидом в легкой форме и быстрее поправиться.

- Это единственный доступный сейчас способ максимально обезопасить себя и своих близких от последствий вируса. Будьте здоровы!

Напомним, о заболевании губернатора области COVID-19 стало известно 26 июля. Минувшую неделю Игорь Васильев проработал на «удаленке». Свою легкую форму заболевания глава региона соотнес со сделанной прививкой от коронавируса.