Игорь Васильев вылечился от коронавирусной инфекции

Положительный тест на коронавирус Игорь Васильев получил 26 июля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Губернатор Кировской области переболел коронавирусом. О выздоровлении Игорь Васильев сообщил в соцсетях, на своей странице.
- Получил отрицательный тест на коронавирус. В понедельник приступаю к работе в обычном режиме, - сообщил глава региона. Он также поблагодарил всех, кто желал ему скорейшего выздоровления и напомнил, что вакцина позволяет переболеть ковидом в легкой форме и быстрее поправиться.
- Это единственный доступный сейчас способ максимально обезопасить себя и своих близких от последствий вируса. Будьте здоровы!
Напомним, о заболевании губернатора области COVID-19 стало известно 26 июля. Минувшую неделю Игорь Васильев проработал на «удаленке». Свою легкую форму заболевания глава региона соотнес со сделанной прививкой от коронавируса.