Коронавирус в Кировской области, последние новости на 25 июля: как изменилась статистика за последнюю неделю

В отделение реанимации и интенсивной терапии находится 161 кировчанин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 19 по 25 июля 2021 года:

- в регионе зафиксировали 725 новых случаев заражения COVID-19;

- 3122 жителя области выздоровели;

- 11 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 3763 жителя Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 161 человек, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 7095 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,85%. Регион находится на 37 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

На минувшей неделе открылись еще три мобильных пункта вакцинации. Прививку кировчане теперь могут поставить у входа в ТЦ «Jam Молл», на Театральной площади и в районе Александровского сада на Набережной Грина. Кроме того, начиная с субботы, 24 июля, получить защиту от коронавируса можно также и в ТЦ «Леруа Мерлен». Подробнее здесь.

В понедельник, в Кировскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V». Поступивший препарат в количестве 7800 доз распределили по всем прививочным пунктам региона. Более подробно можно узнать перейдя по ссылке.

По информации регионального Минздрава, каждый день в инфекционные стационары госпитализируют около 400 человек. Многие из них попадают в больницу после ухудшения состояния во время амбулаторного лечения. За эту неделю зафиксированы летальные случаи пациентов, чей возраст составляет от 37 до 45 лет.

Из-за резко увеличившегося потока больных с коронавирусом, приходится оперативно разворачивать новые койки. На сегодняшний день в коечный фонд региона только для лечения COVID-19 и пневмоний составляет 4510, из них 1657 с кислородной поддержкой и 177 - реанимационных.